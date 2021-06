Attualita 114

Niscemi rischia di rimanere senza commissariato, il sindacato incontra il questore

Il questore Emanuele Ricificari ha illustrato le possibili soluzioni che si stanno delineando per la realizzazione della nuova sede

Redazione

12 Giugno 2021 18:25

Una delegazione del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) composta dal Segretario Provinciale Vito Natale, dai Segretari Nazionali Giuseppe Coco e Saro Indelicati, dai Segretari Regionali Piero Billitteri e De Pasquale Giuseppe hanno incontrato il Questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari per parlare e capire cosa sta succedendo veramente a Niscemi e al suo commissariato. E' quanto afferma in un una nota, il segretario provinciale del Sap, Vito Natale. Il questore, nel prendere atto delle preoccupazioni del Sindacato e dei poliziotti che svolgono servizio presso il Commissariato di Niscemi, ha precisato che, ad oggi, nulla è cambiato rispetto alla situazione precedente. Nella circostanza ha illustrato al Sap le possibili soluzioni che si stanno delineando per la realizzazione dello stabile del nuovo Commissariato. Ha definito, inoltre, che, sono stati fatti diversi “incontri istituzionali” tra questi: Sindaco di Niscemi, Prefetto di Caltanissetta e il Presidente della Regione Sicilia.

Nell’apprezzare il lavoro svolto dal Questore - aggiunge il Segretario provinciale Vito Natale - questo sindacato continuerà gli incontri prefissati, al fine di spronare, ancora di più, le istituzioni interessate a fare presto. I poliziotti, cittadini e le forze sane della società Niscemese aspettano risposte serie, concrete e non solo insignificanti “parole”, prodotte fino ad oggi. Se non sopraggiungeranno fatti significativi, il SAP chiederà di incontrare i rappresentanti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati per illustrare quanto poco o niente sia stato fatto, in questi ultimi 10 anni, per evitare che Niscemi venga abbandonata dallo Stato.



