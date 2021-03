Attualita 119

Niscemi, prosegue la lettura dei consumi: venerdì 26 marzo la conclusione delle operazioni

Caltaqua denuncia che purtroppo sono ancora molti i misuratori "inaccessibili", vale a dire collocati all’interno di vani dotati di lucchetto o di altra serratura non azionabile dagli addetti o posizionati in luoghi privati

Redazione

23 Marzo 2021 12:12

Proseguono in maniera spedita le operazioni di rilevazione delle letture dei consumi delle 8.092 utenze attive del Comune di Niscemi la conclusione delle quali è programmata per venerdì 26. Anche nel corso di questa campagna di lettura dei contatori il Gestore, purtroppo, deve constatare che sono ancora molti i misuratori “inaccessibili”, vale a dire collocati all’interno di vani dotati di lucchetto o di altra serratura non azionabile dagli addetti o posizionati in luoghi privati.

Appare utile rammentare, a tal proposito, che una puntuale azione di rilevazione dei consumi consente al Gestore di poter effettuare una fatturazione periodica più in linea con i consumi effettivi dell’utenza evitando così la necessità di dover ricorrere a fatturazioni “stimate”.

Gli utenti che lo desiderassero possono, comunque, procedere con l’autolettura comunicando tale dato attraverso lo specifico form presente sul sito istituzionale (caltaqua.it/servizi/autolettura), o via sms (342.4112693) specificando: numero contratto, numero contatore, lettura (numeri neri) e data lettura.

Per ogni necessità e ulteriore chiarimento è operativo il call center al numero 800 180 204.



