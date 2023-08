Cronaca 535

Niscemi, poliziotti scoprono il market della cocaina: arrestato

All'uomo si contestano oltre trenta episodio di spaccio, durante le indagini sequestri e segnalazioni in Prefettura

Redazione

02 Agosto 2023 10:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/niscemi-poliziotti-scoprono-il-market-della-cocaina-arrestato Copia Link Condividi Notizia

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi, a seguito di indagini dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Gela su richiesta della stessa Procura, a carico di un noto pregiudicato niscemese per il reato continuato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare del tipo cocaina.

Le indagini, eseguite su delega della Procura, dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Niscemi, iniziate lo scorso mese di ottobre, sono state supportate da attività tecniche di riprese video, servizi di osservazione e pedinamento e hanno permesso di accertare la realizzazione di oltre trenta episodi di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, cui sono conseguiti numerosi sequestri di droga e diverse contestazioni amministrative per detenzione per uso personale a carico degli acquirenti.

Il modus operandi dello spacciatore consisteva nel prendere contatti con gli acquirenti nei pressi della propria abitazione, dove riceveva la somma necessaria per l’acquisto dello stupefacente e successivamente effettuava la consegna.



I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi, a seguito di indagini dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Gela su richiesta della stessa Procura, a carico di un noto pregiudicato niscemese per il reato continuato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare del tipo cocaina. Le indagini, eseguite su delega della Procura, dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Niscemi, iniziate lo scorso mese di ottobre, sono state supportate da attività tecniche di riprese video, servizi di osservazione e pedinamento e hanno permesso di accertare la realizzazione di oltre trenta episodi di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, cui sono conseguiti numerosi sequestri di droga e diverse contestazioni amministrative per detenzione per uso personale a carico degli acquirenti. Il modus operandi dello spacciatore consisteva nel prendere contatti con gli acquirenti nei pressi della propria abitazione, dove riceveva la somma necessaria per l'acquisto dello stupefacente e successivamente effettuava la consegna.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare