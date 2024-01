Cronaca 296

Niscemi, picchia violentemente la moglie e va dai carabinieri: "L'ho ammazzata, stavolta l'ho fatta grossa"

L'uomo ha preso un piede del tavolo e ha rotto mascella e denti alla moglie, caduta a terra priva di sensi

Rita Cinardi

07 Gennaio 2024 13:53 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/niscemi-picchia-violentemente-la-moglie-e-ancora-sanguinante-va-dai-carabinieri-lho-ammazzata-stavolta-lho-fatta-grossa Copia Link Condividi Notizia

Un uomo di Niscemi di 47 anni è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie. La donna, vittima da anni di violenza domestica, è arrivata al pronto soccorso con gravi ferite al volto e alla bocca. Il marito, infatti, l'aveva appena colpita con un bastone di legno rompendole la mascella e alcuni denti. E' accaduto il 3 gennaio scorso. La violenta aggressione è scoppiata dopo che la donna aveva fatto notare al marito di essere rincasato tardi per il pranzo. Alla presenza dei figli, che hanno tentato in ogni modo di difendere la madre, il 47enne ha prima tentato di tirarle una sedia per poi rovesciare a terra il tavolo da pranzo. A quel punto avrebbe preso un piede del tavolo che si era staccato e ha colpito violentemente la moglie. Quest'ultima si è accasciata a terra sanguinante e priva di sensi. Mentre i figli l'hanno accompagnata immediatamente in pronto soccorso, l'uomo si è presentato dai carabinieri convinto di avere ammazzato la moglie. Con i vestiti sanguinanti ai militari dell'Arma ha detto: "L'ho fatta grossa questa volta, ho esagerato non volevo farle così male" per poi aggiungere "l'ho ammazzata, l'ho fatta grossa". Le violenze nei confronti della moglie andavano avanti da anni, così come confermato dai figli. L'uomo non ha risparmiato la donna neanche quando era in gravidanza del secondo figlio. Il 47enne dopo l'arresto, convalidato dal gip Fabrizio Giannola, è stato condotto in carcere.



Un uomo di Niscemi di 47 anni è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della moglie. La donna, vittima da anni di violenza domestica, è arrivata al pronto soccorso con gravi ferite al volto e alla bocca. Il marito, infatti, l'aveva appena colpita con un bastone di legno rompendole la mascella e alcuni denti. E' accaduto il 3 gennaio scorso. La violenta aggressione è scoppiata dopo che la donna aveva fatto notare al marito di essere rincasato tardi per il pranzo. Alla presenza dei figli, che hanno tentato in ogni modo di difendere la madre, il 47enne ha prima tentato di tirarle una sedia per poi rovesciare a terra il tavolo da pranzo. A quel punto avrebbe preso un piede del tavolo che si era staccato e ha colpito violentemente la moglie. Quest'ultima si è accasciata a terra sanguinante e priva di sensi. Mentre i figli l'hanno accompagnata immediatamente in pronto soccorso, l'uomo si è presentato dai carabinieri convinto di avere ammazzato la moglie. Con i vestiti sanguinanti ai militari dell'Arma ha detto: "L'ho fatta grossa questa volta, ho esagerato non volevo farle così male" per poi aggiungere "l'ho ammazzata, l'ho fatta grossa". Le violenze nei confronti della moglie andavano avanti da anni, così come confermato dai figli. L'uomo non ha risparmiato la donna neanche quando era in gravidanza del secondo figlio. Il 47enne dopo l'arresto, convalidato dal gip Fabrizio Giannola, è stato condotto in carcere.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare