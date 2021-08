Cronaca 5021

Niscemi, malore mentre è alla guida dell'auto: morto un 64enne

L'uomo è riuscito ad accostare il mezzo e chiedere aiuto ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare

Rita Cinardi

21 Agosto 2021 14:23

Ha accusato un malessere mentre guidava e nonostante sia riuscito ad accostare l'auto e a chiedere aiuto è morto. Si tratta di un uomo di 64 anni di Niscemi, Santo Camagna, deceduto intorno alle 11 di questa mattina mentre si stava recando in campagna. L'uomo, che a quanto pare soffriva di problemi cardiovascolari, avrebbe accusato un malore. Una volta accostata l'autovettura, avrebbe fatto segnali per chiedere aiuto agli automobilisti in transito. Questi ultimi, una volta resisi conto della situazione, hanno contattato il 118. Sul posto è intervenuta un'ambulanza con medico a bordo e l'elisocorso. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il decesso per un arresto cardiocircolatorio.



