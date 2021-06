Niscemi, locali commissariato a rischio. Il questore: "La polizia non va via. Stiamo cercando soluzioni"

Niscemi, locali commissariato a rischio. Il questore: "La polizia non va via. Stiamo cercando soluzioni"

Questa mattina conferenza stampa riguardo le gravi criticità dell’edificio che attualmente ospita gli uffici di polizia a Niscemi

Rita Cinardi

19 Giugno 2021 12:14

“L’attuale condizione dello stabile dove si trovano gli uffici del commissariato di Niscemi è totalmente inadeguata alle esigenze di un ufficio di polizia. Lì dentro potremmo stare ancora per poco, forse settimane ma la nostra intenzione è mantenere un presidio di polizia in un posto che ne ha bisogno e gli stessi cittadini ce lo chiedono”. Lo ha detto il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari questa mattina nel corso di una conferenza stampa riguardo le gravi criticità dell’edificio che attualmente ospita gli uffici di polizia a Niscemi. Temporaneamente ci saranno alcune variazioni che riguarderanno l’utenza relativamente a servizi di polizia amministrativa.

“Quella dei locali del commissariato di Niscemi – spiega Ricifari – è una questione annosa. A gennaio del 2022, salvo ennesime proroghe, è previsto lo sfratto. Ma al di là di questo abbiamo avuto una brusca accelerazione della situazione. In particolare nell’area del commissariato destinata al pubblico si sono verificati problemi di tipo strutturale che, dopo una verifica da parte dei tecnici, mi hanno costretto, mio malgrado, ad adottare un decreto di chiusura di quella parte del commissariato e naturalmente, siccome la struttura è un tutt’uno è facile pensare che il degrado possa coinvolgere altri locali. Mi sento comunque di tranquillizzare la cittadinanza: ancorché l’ufficio dovesse essere chiuso la polizia di Stato resta".

"Ringrazio il prefetto, Chiara Armenia, che preso atto di questa situazione, si è attivata in maniera molto fattiva per cercare delle soluzioni. Ci sono già stati contatti con il sindaco, il Ministero dell’Interno e altri enti o soggetti interessati a risolvere la questione e vanno esaminate nella loro fattibilità. - aggiunge - Al momento abbiamo dovuto chiudere l’attività al pubblico per il rilascio delle licenze e gli adempimenti di polizia amministrativa (pratiche attinenti gli stranieri, i passaporti, le licenze e tra queste la detenzione e il porto delle armi). Per quanto riguarda, licenze, passaporti e titoli di viaggio i cittadini potranno andare a Gela per quanto riguarda le altre attività di polizia amministrativa potranno recarsi nella questura di Caltanissetta”. (ANSA)



