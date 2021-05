Cronaca 854

Niscemi, lite tra romeni culmina in accoltellamento: la polizia individua gli autori

Avviate serrate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, tese alla ricostruzione dei fatti

Redazione

24 Maggio 2021 13:55

Nel pomeriggio di domenica i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi sono intervenuti in quella via XXIV maggio, dove era stata segnalata una violenta lite tra cittadini stranieri. Uno di questi, ferito da arma da taglio, è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure mediche. La Polizia di Stato, che ha individuato i due autori delle lesioni provocate al connazionale, tutti di nazionalità romena, ha avviato serrate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, tese alla ricostruzione dei fatti.



