Politica 280

Niscemi, l'area del santuario di Maria SS. del Bosco sarà riqualificata grazie a fondi regionali

L'assessore Samonà: "Un intervento che restituisce dignità e decoro a luoghi caratterizzati da grande spiritualità"

Redazione

14 Giugno 2021 15:48

L’area dove si trova il Santuario di Maria SS. del Bosco, a Niscemi (CL), sarà interamente riqualificata sia sotto il profilo urbanistico che architettonico grazie ad un finanziamento dell’assessorato regionale dei Beni culturali.

L’intervento, dell’importo di 3.800 mila euro con fondi POC da realizzare nel biennio 2021-2022, prevede la riorganizzazione e la riqualificazione di un intero contesto del centro storico cittadino che coincide con la via Madonna, il lungo asse viario che va dall’ingresso cittadino della via Noto fino alla chiesa di Maria SS. del Bosco coinvolgendo l’area che porta al convento di San Francesco d’Assisi, al Museo Civico della Civiltà contadina e all’abbeveratoio di Maria SS del Bosco, nei pressi dell’ingresso al Santuario.

“Si tratta di un’area molto cara alla comunità niscemese – sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà - che oggi non è adeguatamente valorizzata perdendo quell’importanza, centralità e spiritualità che merita di avere. Grazie all’intervento voluto dal governo regionale, si potrà restituire una nuova identità e decoro urbano ai luoghi, realizzando anche un’operazione di valorizzazione delle strutture che lí si trovano: il Santuario con la sua lunga storia e la Chiesa con l’ex Convento dei Francescani”. Le opere da realizzare riguardano il rifacimento della pavimentazione con interventi relativi anche alla risistemazione delle pendenze, la pavimentazione che sarà realizzata in basolato in Nerello intervallata da basole bianche in Perlato che raffigureranno 12 rose bianche dall’alto valore simbolico.

“La rosa che si andrà a realizzare - spiega il progettista, ing. Paolo Cantaro - indica l’amore terreno e mistico, se bianca indica la purezza virginale, pertanto, le 12 rose bianche indicano la purezza virginale di Maria SS del Bosco associata alla pienezza umana raggiungendo la perfezione spirituale”.

Il progetto, presentato dal Comune, prevede anche il completo rifacimento dell’impianto fognario, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione dell’impianto di illuminazione con utilizzazione delle tecniche del risparmio energetico.

Grande risalto verrà dato all’arredo urbano e alla realizzazione degli interventi destinati a verde con piantumazione di piante aromatiche e arboree presenti nel territorio.



L'area dove si trova il Santuario di Maria SS. del Bosco, a Niscemi (CL), sarà interamente riqualificata sia sotto il profilo urbanistico che architettonico grazie ad un finanziamento dell'assessorato regionale dei Beni culturali.

L'intervento, dell'importo di 3.800 mila euro con fondi POC da realizzare nel biennio 2021-2022, prevede la riorganizzazione e la riqualificazione di un intero contesto del centro storico cittadino che coincide con la via Madonna, il lungo asse viario che va dall'ingresso cittadino della via Noto fino alla chiesa di Maria SS. del Bosco coinvolgendo l'area che porta al convento di San Francesco d'Assisi, al Museo Civico della Civiltà contadina e all'abbeveratoio di Maria SS del Bosco, nei pressi dell'ingresso al Santuario. "Si tratta di un'area molto cara alla comunità niscemese - sottolinea l'assessore dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà - che oggi non è adeguatamente valorizzata perdendo quell'importanza, centralità e spiritualità che merita di avere. Grazie all'intervento voluto dal governo regionale, si potrà restituire una nuova identità e decoro urbano ai luoghi, realizzando anche un'operazione di valorizzazione delle strutture che lí si trovano: il Santuario con la sua lunga storia e la Chiesa con l'ex Convento dei Francescani". Le opere da realizzare riguardano il rifacimento della pavimentazione con interventi relativi anche alla risistemazione delle pendenze, la pavimentazione che sarà realizzata in basolato in Nerello intervallata da basole bianche in Perlato che raffigureranno 12 rose bianche dall'alto valore simbolico. "La rosa che si andrà a realizzare - spiega il progettista, ing. Paolo Cantaro - indica l'amore terreno e mistico, se bianca indica la purezza virginale, pertanto, le 12 rose bianche indicano la purezza virginale di Maria SS del Bosco associata alla pienezza umana raggiungendo la perfezione spirituale".

Il progetto, presentato dal Comune, prevede anche il completo rifacimento dell'impianto fognario, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione dell'impianto di illuminazione con utilizzazione delle tecniche del risparmio energetico.

Grande risalto verrà dato all'arredo urbano e alla realizzazione degli interventi destinati a verde con piantumazione di piante aromatiche e arboree presenti nel territorio.

Ti potrebbero interessare