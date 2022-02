Cronaca 289

Niscemi, la morte di don Giuseppe Giugno: i funerali saranno celebrati in chiesa Madre

Don Giuseppe Giugno, il "Don Bosco" di Niscemi, è morto a Roma, dopo una lunga malattia, all’età di 79 anni

Redazione

22 Febbraio 2022 20:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/niscemi-la-morte-di-don-giuseppe-giugno-i-funerali-saranno-celebrati-in-chiesa-madre Copia Link Condividi Notizia

La camera ardente di Don Giuseppe Giugno, è stata allestita al Santuario della Madonna Maria Ss del Bosco. Anche domani mattina dalle ore 8:00 alle ore 12:00 sarà comunque possibile dare l’estremo saluto alla salma sempre presso il Santuario. I funerali si terranno alle ore 16:00 presso la chiesa Madre nel rispetto delle disposizioni di distanziamento e raccomandando l’utilizzo delle mascherine sia all’interno che all’esterno. I funerali saranno trasmessi in diretta su Retechiara, canale 813 e sui profilo social. Ne dà notizia il sindaco Massimiliano Conti.

Don Giuseppe Giugno, il "Don Bosco" di Niscemi, è morto a Roma, dopo una lunga malattia, all’età di 79 anni. Sacerdote colto (due lauree, una in Teologia e l’alta in Storia e Filosofia), sensibile verso i problemi sociali della sua comunità, nel suo ministero, lungo oltre mezzo secolo, ha coinvolto tantissimi giovani che ora lo piangono e lo ricordato con tanto affetto. Numerosi i suoi incarichi religiosi: parroco di San Giuseppe, del Purgatorio, di Santa Maria della Speranza, di San Francesco e rettore del Santuario della Madonna del Bosco, vicario foraneo, responsabile della Caritas regionale, e fondatore dell’Oasi Madonna del Buon Consiglio, divenuta centro di aggregazione e fucina di eventi religiosi, sociali e culturali e un richiamo nazionale per il campo Scout di diverse associazioni. Sul Giornale i Sicilia oggi in edicola un servizio di Salvatore Federico



La camera ardente di Don Giuseppe Giugno, è stata allestita al Santuario della Madonna Maria Ss del Bosco. Anche domani mattina dalle ore 8:00 alle ore 12:00 sarà comunque possibile dare l'estremo saluto alla salma sempre presso il Santuario. I funerali si terranno alle ore 16:00 presso la chiesa Madre nel rispetto delle disposizioni di distanziamento e raccomandando l'utilizzo delle mascherine sia all'interno che all'esterno. I funerali saranno trasmessi in diretta su Retechiara, canale 813 e sui profilo social. Ne dà notizia il sindaco Massimiliano Conti. Don Giuseppe Giugno, il "Don Bosco" di Niscemi, è morto a Roma, dopo una lunga malattia, all'età di 79 anni. Sacerdote colto (due lauree, una in Teologia e l'alta in Storia e Filosofia), sensibile verso i problemi sociali della sua comunità, nel suo ministero, lungo oltre mezzo secolo, ha coinvolto tantissimi giovani che ora lo piangono e lo ricordato con tanto affetto. Numerosi i suoi incarichi religiosi: parroco di San Giuseppe, del Purgatorio, di Santa Maria della Speranza, di San Francesco e rettore del Santuario della Madonna del Bosco, vicario foraneo, responsabile della Caritas regionale, e fondatore dell'Oasi Madonna del Buon Consiglio, divenuta centro di aggregazione e fucina di eventi religiosi, sociali e culturali e un richiamo nazionale per il campo Scout di diverse associazioni. Sul Giornale i Sicilia oggi in edicola un servizio di Salvatore Federico

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare