Attualita 385

Niscemi: la dea della fortuna "bacia" uno scommettitore al 10eLotto, vinti 100 mila euro

L'uomo ha puntato 3 euro ed ha raggiunto il 9 Doppio Oro

Redazione

08 Gennaio 2024 11:55 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/niscemi-la-dea-della-fortuna-bacia-uno-scommettitore-al-10elotto-vinti-100-mila-euro Copia Link Condividi Notizia

La Sicilia sorride con il 10eLotto. Nell’estrazione di giovedì 4 gennaio, come riporta Agipronews, a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una giocata di appena tre euro è valsa 100mila euro grazie a un altro 9 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro, per un totale di 64,4 milioni di euro dall’inizio del 2024.



La Sicilia sorride con il 10eLotto. Nell'estrazione di giovedì 4 gennaio, come riporta Agipronews, a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una giocata di appena tre euro è valsa 100mila euro grazie a un altro 9 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro, per un totale di 64,4 milioni di euro dall'inizio del 2024.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare