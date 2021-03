Attualita 143

Niscemi, da mercoledì inizia la lettura dei consumi: si concluderà entro la fine del mese

In vista di tali operazioni il Caltaqua rinnova l’invito agli utenti a rimuovere qualsiasi tipo di lucchetto o serratura

Redazione

01 Marzo 2021 10:32

Prenderanno il via mercoledì 3 marzo, per concludersi entro la fine dello stesso mese, le operazioni di rilevazione delle letture dei consumi delle utenze del Comune di Niscemi. Saranno direttamente gli addetti di Caltaqua a portare a compimento le rilevazioni.

In vista di tali operazioni il gestore rinnova l’invito agli utenti a rimuovere qualsiasi tipo di lucchetto o serratura - che non sia a chiave universale - apposti arbitrariamente e in violazione delle disposizioni vigenti. Appare utile rammentare, altresì, che una puntuale azione di rilevazione dei consumi consente al Gestore di poter effettuare una fatturazione periodica più in linea con i consumi effettivi dell’utenza evitando così la necessità di dover ricorrere a fatturazioni a conguaglio.

Si ribadisce, infine, che in nessun caso gli addetti alla lettura dei contatori sono abilitati a chiedere denaro a qualsiasi titolo. Il servizio, infatti, è totalmente gratuito.

Per ogni necessità e ulteriore chiarimento è operativo il call center al numero 800 180 204.



