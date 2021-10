Cronaca 1137

Niscemi, scomparso da ieri un pensionato di 86 anni: scattate le ricerche

I familiari preoccupati si sono rivolti alla polizia presentando una denuncia. Non è rientrato per il pranzo

08 Ottobre 2021 13:36

Da ieri si sono perse le tracce a Niscemi di un 86enne, Giuseppe Alario. Il pensionato è uscito di casa per recarsi in campagna in contrada Bonaffini. L'uomo non ha fatto più rientro a casa per il pranzo e non si sa più nulla di lui. I familiari hanno presentato una denuncia in commissariato. Al momento è scattato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse attivato dalla prefettura. Polizia e carabinieri stanno perlustrando le campagne niscemesi. Anche il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, invita i suoi cittadini a mobilitarsi insieme a tutte le forze dell’ ordine, ai vigili del fuoco e alle associazioni di protezione civile. Chi vuole unirsi alle ricerche può recarsi al centro operativo presso la Casa del Volontariato.



