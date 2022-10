Niscemi, carabinieri vanno in casa di un 45enne alla ricerca di armi e trovano droga: arrestato

Niscemi, carabinieri vanno in casa di un 45enne alla ricerca di armi e trovano droga: arrestato

La persona perquisita è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio e posto ai domiciliari

Nel pomeriggio del 19 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Niscemi, alle dipendenze del Reparto Territoriale di Gela, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, volta alla ricerca di armi, nei confronti di un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine. Durante le operazioni non sono state trovate armi. Il controllo, tuttavia, ha portato al rinvenimento e relativo sequestro di circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e circa 7 grammi di hashish. La persona perquisita è stata arrestata per il reato di detenzione ai fini di spaccio e sottoposto, a seguito di richiesta del Pubblico Pubblico Ministero di turno della Procura di Gela, alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposti dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Gela.



