Niscemi, blackout elettrico fa slittare i turni programmati per la distribuzione idrica

Cronaca 287

Niscemi, blackout elettrico fa slittare i turni programmati per la distribuzione idrica

Niente energia pozzi Mascione a Grammichele che alimentano le utenze niscemesi

Redazione

08 Dicembre 2023 16:07 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/niscemi-blackout-elettrico-fa-slittare-i-turni-programmati-per-la-distribuzione-idrica Copia Link Condividi Notizia

Un’interruzione di energia elettrica da parte dell’Enel ha bloccato a partire dalla serata di ieri l’operatività nell’area dei pozzi Mascione a Grammichele, in territorio della provincia di Catania, che alimentano le utenze del comune di Niscemi. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha consequenzialmente dovuto disporre lo slittamento di 36 ore dei turni programmati di distribuzione. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti man mano che saranno resi disponibili.



Un'interruzione di energia elettrica da parte dell'Enel ha bloccato a partire dalla serata di ieri l'operatività nell'area dei pozzi Mascione a Grammichele, in territorio della provincia di Catania, che alimentano le utenze del comune di Niscemi. Per effetto di ciò Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha consequenzialmente dovuto disporre lo slittamento di 36 ore dei turni programmati di distribuzione. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti man mano che saranno resi disponibili.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare