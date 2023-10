Cronaca 361

Niscemi baciata dalla fortuna: vinti 100 mila euro al 10eLotto con un 9 doppio oro

Con l'ultimo concorso sono stati distribuiti in tutta Italia ben 12,2 milioni di euro

Redazione

Il 10eLotto premia la Sicilia. A Niscemi (CL), riporta Agipronews, un fortunato giocatore ha portato a casa 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,1 miliardi di euro in questo 2023.



