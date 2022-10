Cronaca 298

Niscemi, appiccò incendio a un veicolo e ne andarono a fuoco altri tre: arrestato dalla polizia

Il maxi incendio si veririfò alla stazione di Niscemi. La polizia, a seguito di serrate indagini, è riuscita a risalire all'autore

Redazione

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Gela nei confronti di un quarantenne niscemese, nell’ambito di un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari in cui viene contestato all’uomo di aver causato, nella notte del 10 giugno scorso, un incendio appiccando il fuoco a un veicolo commerciale parcheggiato in attesa di riparazione nel piazzale della stazione delle Ferrovie dello Stato di Niscemi. L’incendio, nell’occorso, si propagò rapidamente su altri tre veicoli parcheggiati nelle vicinanze, distruggendoli.

A seguito dell’episodio sono state avviate serrate indagini di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela e delegate al Commissariato di pubblica sicurezza. Le stesse, espletate sia attraverso una minuziosa ricognizione ed analisi di sistemi di videosorveglianza utili alla ricostruzione degli accadimenti, sia attraverso altre attività di riscontro, hanno restituito elementi univoci in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.



