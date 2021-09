Cronaca 208

Niscemi, Antonio a 21 anni ha perso una gamba e ora lancia una raccolta fondi per una protesi all’avanguardia

La sua campagna è diventata virale tanto da aver avuto più di novecento condivisioni e raccolto oltre 7mila euro

Redazione

24 Settembre 2021 17:48

“La tecnologia protesica odierna permette di raggiungere ottimi risultati con protesi all’avanguardia che permettono di tornare a una vita normale ma hanno un costo molto elevato che l'ASL di competenza non copre”. Antonio Cinquerrui ha 21 anni e vive a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, da dove ha deciso di fare partire una raccolta fondi su GoFundMe. “All’ età di 14 anni - scrive - all'ospedale Rizzoli di Bologna vengo sottoposto a biopsia ossea. Il verdetto è chiaro: un tumore alla gamba, precisamente un sarcoma di Ewing alla tibia prossimale destra”. Dopo anni di visite, interventi e terapie, ad Antonio viene detto che la soluzione migliore è l’amputazione della gamba destra, che avviene lo scorso 10 giugno.

“Nonostante tutto ciò - scrive - non ho mai perso il sorriso. Ora più che mai - aggiunge - sono motivato a riprendere in mano la mia vita”. Per farlo ha bisogno di questa nuova protesi d’avanguardia, la Genium X3 di Ottobock, “un vero e proprio arto bionico che svolge esattamente le stesse funzioni di una gamba naturale, che permette di camminare, salire e scendere le scale normalmente, fare il bagno oltre che addirittura correre, insomma, tutto ciò che un ragazzo di quest’età dovrebbe aver possibilità di fare”. La sua campagna è diventata virale tanto da aver avuto più di novecento condivisioni e raccolto oltre 7mila euro. Si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/gfm/una-gamba-bionica-per-antonio



"La tecnologia protesica odierna permette di raggiungere ottimi risultati con protesi all'avanguardia che permettono di tornare a una vita normale ma hanno un costo molto elevato che l'ASL di competenza non copre". Antonio Cinquerrui ha 21 anni e vive a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, da dove ha deciso di fare partire una raccolta fondi su GoFundMe. "All' età di 14 anni - scrive - all'ospedale Rizzoli di Bologna vengo sottoposto a biopsia ossea. Il verdetto è chiaro: un tumore alla gamba, precisamente un sarcoma di Ewing alla tibia prossimale destra". Dopo anni di visite, interventi e terapie, ad Antonio viene detto che la soluzione migliore è l'amputazione della gamba destra, che avviene lo scorso 10 giugno. "Nonostante tutto ciò - scrive - non ho mai perso il sorriso. Ora più che mai - aggiunge - sono motivato a riprendere in mano la mia vita". Per farlo ha bisogno di questa nuova protesi d'avanguardia, la Genium X3 di Ottobock, "un vero e proprio arto bionico che svolge esattamente le stesse funzioni di una gamba naturale, che permette di camminare, salire e scendere le scale normalmente, fare il bagno oltre che addirittura correre, insomma, tutto ciò che un ragazzo di quest'età dovrebbe aver possibilità di fare". La sua campagna è diventata virale tanto da aver avuto più di novecento condivisioni e raccolto oltre 7mila euro. Si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/gfm/una-gamba-bionica-per-antonio

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare