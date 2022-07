Cronaca 307

Niscemi, sparisce da casa e viene salvato dalla polizia: voleva farla finita

Nell’auto gli agenti hanno trovato del materiale, acquistato poco prima dall’uomo, che faceva pensare all’intento di compiere un gesto estremo

Redazione

Un 60enne qualche giorno fa si è allontanato dalla propria abitazione in macchina facendo perdere le proprie tracce. La consorte, preoccupata per l'assenza ingiustificata del compagno, ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri. Dopo la denuncia è stato attivato il protocollo provinciale di ricerche nei confronti dello scomparso, residente in un’altra provincia siciliana, e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi, il giorno dopo, lo hanno rintracciato nel centro nisseno in stato di agitazione. L’uomo ai poliziotti ha riferito di essersi allontanato dalla propria abitazione per problemi personali, di aver vagato senza meta e di aver dormito in macchina. Condotto in commissariato il 60enne è stato rifocillato e rassicurato dagli agenti che hanno avvisato i familiari del ritrovamento. Nell’auto gli agenti hanno trovato del materiale, acquistato poco prima dall’uomo, che faceva pensare all’intento di compiere un gesto estremo. Compresa la situazione, i poliziotti hanno invitato l'uomo a dare rassicurazioni alla compagna circa il proprio stato di salute.



