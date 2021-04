Attualita 447

Niente più ospitate, Angela da Mondello attacca Barbara D'Urso: "Mi hai rovinato la vita"

Angela Chianello - questo il suo vero nome - rimprovera alla D'Urso il fatto di non averla tutelata abbastanza

Redazione

09 Aprile 2021 10:03

Famosa per la sua frase ormai tristemente cult "Non ce n'è Coviddi", Angela da Mondello si toglie oggi qualche sassolino dalla scarpa con un nuovo video, palese attacco a Barbara D'Urso.Chiamata a dire la sua sul Coronavirus, in un'intervista lungo la spiaggia di Mondello, la scorsa estate Angela aveva risposto stizzita negando l'esistenza del virus, e mettendo in evidenza invece le pesanti conseguenze subite a causa del lockdown.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, Live - Non è la D'Urso e Domenica Live aveva dunque invitato la Chianello nelle sue trasmissioni, per invitarla a chiedere scusa a tutti gli italiani per aver sottovalutato un problema di gravità mondiale quale appunto la pandemia. Innegabile la popolarità che ne è scaturita, tanto che la frase "Non ce n'è Coviddi" è diventata un vero e proprio tormentone. A distanza di mesi dall'ospitata, Angela da Mondello - così è stata ribattezzata - oggi ha deciso di puntare il dito contro la D'Urso accusandola di averla soltanto usata "per fare ascolti, e non permettendole più di parlare in trasmissione".

In un video dunque Angela ha parlato rivolgendosi direttamente alla D'Urso, e dicendo: "Mi hai rovinato la vita. Per otto mesi sono stata zitta e buona, ma ora basta. Dopo la mia frase hai mandato i tuoi giornalisti sotto casa mia. Io li ho fatti educatamente ricevuti. Io da te volevo solo l'occasione di poter far capire a tutti gli italiani chi sono veramente, a prescindere alla mia frase detta in spiaggia. Ma non mi aiutata in questo, hai fatto solo due puntate con me per fare audience e ora te ne sei lavata le mani".

Angela Chianello - questo il suo vero nome - rimprovera dunque alla D'Urso il fatto di non averla tutelata abbastanza. A detta sua, durante le uniche due ospitate si è messo in luce soltanto la frase da lei detta ma non di più. Per il resto, "sono stata gettata in un branco di leoni, e sono stata ricoperta sempre di insulti. Ti sei presa gioco di me - ha continuato Angela attaccando sempre la D'Urso - e della mia famiglia".Infine, una richiesta: "Mi devi dare il diritto di parola, - ha detto Angela alla D'Urso - lo pretendo. Mi hai rovinato 8 mesi della mia vita, ero felice, non ricca ma felice".



Famosa per la sua frase ormai tristemente cult "Non ce n'è Coviddi", Angela da Mondello si toglie oggi qualche sassolino dalla scarpa con un nuovo video, palese attacco a Barbara D'Urso.Chiamata a dire la sua sul Coronavirus, in un'intervista lungo la spiaggia di Mondello, la scorsa estate Angela aveva risposto stizzita negando l'esistenza del virus, e mettendo in evidenza invece le pesanti conseguenze subite a causa del lockdown. La conduttrice di Pomeriggio Cinque, Live - Non è la D'Urso e Domenica Live aveva dunque invitato la Chianello nelle sue trasmissioni, per invitarla a chiedere scusa a tutti gli italiani per aver sottovalutato un problema di gravità mondiale quale appunto la pandemia. Innegabile la popolarità che ne è scaturita, tanto che la frase "Non ce n'è Coviddi" è diventata un vero e proprio tormentone. A distanza di mesi dall'ospitata, Angela da Mondello - così è stata ribattezzata - oggi ha deciso di puntare il dito contro la D'Urso accusandola di averla soltanto usata "per fare ascolti, e non permettendole più di parlare in trasmissione". In un video dunque Angela ha parlato rivolgendosi direttamente alla D'Urso, e dicendo: "Mi hai rovinato la vita. Per otto mesi sono stata zitta e buona, ma ora basta. Dopo la mia frase hai mandato i tuoi giornalisti sotto casa mia. Io li ho fatti educatamente ricevuti. Io da te volevo solo l'occasione di poter far capire a tutti gli italiani chi sono veramente, a prescindere alla mia frase detta in spiaggia. Ma non mi aiutata in questo, hai fatto solo due puntate con me per fare audience e ora te ne sei lavata le mani". Angela Chianello - questo il suo vero nome - rimprovera dunque alla D'Urso il fatto di non averla tutelata abbastanza. A detta sua, durante le uniche due ospitate si è messo in luce soltanto la frase da lei detta ma non di più. Per il resto, "sono stata gettata in un branco di leoni, e sono stata ricoperta sempre di insulti. Ti sei presa gioco di me - ha continuato Angela attaccando sempre la D'Urso - e della mia famiglia".Infine, una richiesta: "Mi devi dare il diritto di parola, - ha detto Angela alla D'Urso - lo pretendo. Mi hai rovinato 8 mesi della mia vita, ero felice, non ricca ma felice".

Ti potrebbero interessare