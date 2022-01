Niente paga da 4 mesi per ausiliari e addetti pulizia Asp Caltanissetta: l'1 febbraio sit-in in Prefettura

Niente paga da 4 mesi per ausiliari e addetti pulizia Asp Caltanissetta: l'1 febbraio sit-in in Prefettura

Proclamato lo stato di agitazione. A comunicarlo i sindacalisti di Filcams-Cgil e Uiltucs

Redazione

Considerato che a tutt’ora non si sono avuti riscontri sia dalla Stazione Appaltante e neanche dalle Istituzioni per l’annosa questione del reiterato ritardo nel pagamento degli stipendi agli addetti per servizi di pulizia e Ausiliariato dei Presidi ASP Provincia di Caltanissetta, (4 Mensilità) le Scriventi confermano il sit-in innanzi la Prefettura per martedì 01/02/2022 a partire dalle ore 09:30, ribadendo lo stato di agitazione del personale interessato, in attesa di proclamazione dello sciopero". A comunicarlo il segretario generale della Uiltucs Ag-Cl-En Michelangelo Mazzola e il segretario generale della Filcams-Cgil Caltanissetta Nuccio Corallo.



