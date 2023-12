Cronaca 358

Niente eventi natalizi in una scuola di Serradifalco: genitori protestano ma non ottengono alcuna risposta

Succede all'istituto comprensivo "Puglisi". Ecco la lettera inviata alla dirigente scolastica

Redazione

Protesta dei genitori in una scuola di Serradifalco per la mancata organizzazione di recite o altre iniziative natalizie. A farsi portavoce del malcontento una componente dei genitori in consiglio di istituto che ha inviato una lettera alla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo "Puglisi" di Serradifalco ma senza ottenere, a quanto pare, alcuna risposta. Ecco il testo della lettera.

"Gentilissima Dirigente, le notizie circa la mancata organizzazione di eventi natalizi di carattere generale e aperti alla partecipazione dei genitori, circolano ormai da diversi giorni e l'assenza di una tempestiva comunicazione alle famiglie, da parte del corpo insegnante, non fa che confermare tali indiscrezioni. Si, perché di indiscrezioni si tratta quando viene meno anche la più semplice forma di comunicazione. Pertanto, con la presente Le chiediamo, a nome di tutti i genitori degli alunni dell'istituto Comprensivo 'F. Puglisi' di Serradifalco, se e quali iniziative la scuola ha programmato per il Natale e, qualora siano fondate le notizie circa la mancata pianificazione di eventi di carattere più partecipativo e non solo di singole attività di aula, quali siano le motivazioni che hanno indotto a tali decisioni. Riteniamo fondamentale informare tuttii genitori che, quotidianamente, ci incontrano e chiedono notizie certe a riguardo. Glielo dobbiamo anche per onorare l'impegno che ci siamo presi nel rappresentare i loro, i nostri interessi, quelli dei nostri figli in seno al Consiglio d'istituto. Auspichiamo per il futuro, inoltre, che la comunicazione scuola/famiglie avvenga nel modo più efficace possibile anche al fine di evitare spiacevoli incomprensioni che, di certo, arrecherebbero un grave disagio ad ogni parte coinvolta. Resta inteso che un'eventuale conferma di disimpegno da parte della scuola, in occasione degli eventi natalizi, ci rende insoddisfatti e restiamo consapevoli che si tratti di un'occasione persa per tutti: per la scuola, per noi genitori ma soprattutto per i nostri figli. In attesa di un Suo gradito riscontro alla presente, Le inviamo i più cordiali saluti.

La componente genitori in C.d.I."



