Niente acqua oggi e domani in due comuni del Nisseno

La comunicazione di Siciliacque su Campofranco e Sutera

Redazione

Siciliacque comunica che questa mattina è stata interrotta la fornitura idrica ai comuni di Campofranco e Sutera per eseguire tre interventi di manutenzione nelle contrade Impisu, Cusa e Pezza Grande in territorio di Campofranco. La distribuzione riprenderà in entrambi i comuni giorno 3/8.



