Niente acqua a Mazzarino per interventi di manutenzione urgenti

L'intervento di Siciliacque è previsto in contrada Mastra

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha reso noto che dalle ore 8 di domani, martedì 5 settembre, sarà interrotto l’esercizio dell’Acquedotto Blufi, diramazione Mazzarino, per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione urgente in contrada Mastra con consequenziale sospensione della fornitura idrica. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, a propria volta nella giornata di domani dovrà sospendere la programmata distribuzione alle utenze del territorio di Mazzarino. Caltaqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti man mano che saranno resi disponibili.



