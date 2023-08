Cronaca 1533

Niente acqua a Caltanissetta e San Cataldo, c'è stato un guasto a una condotta di adduzione di Siciliacque

Garantita la distribuzione in via Sicilia a San Cataldo, garantito il servizio idrico all'ospedale e al carcere

Redazione

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato che, a seguito di un guasto verificatosi lungo la condotta di adduzione di propria pertinenza di Cozzo della Guardia, ha dovuto interrompere la programmata fornitura odierna destinata ai comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, a propria volta ha dovuto sospendere la programmata distribuzione a tutte le utenze dell’intero territorio di Caltanissetta.

Resta comunque garantita la distribuzione all’ospedale e al carcere. Distribuzione sospesa anche nell’intero comune di San Cataldo ad eccezione della zona di via Sicilia. Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile.



