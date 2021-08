Nicosia, padre e figlia morti per Covid in meno di 48 ore: non erano vaccinati

Una tragedia, quella verificatasi nell'ennese, che ha sconvolto un'intera comunità. Il padre aveva 82 anni e la figlia 48

Redazione

19 Agosto 2021 10:12

Padre e figlia morti per Covid nel giro di 24 ore. Una tragedia ha distrutto una famiglia di Nicosia, in provincia di Enna e gettato nello sconforto l'intera comunità. Il 16 agosto, come scrive Cristina Puglisi sul Giornale di Sicilia in edicola, ha perso la vita Gioacchino Venuta, di 82 anni, ieri è toccato alla figlia di 48 anni, Anna Maria. Entrambi molto conosciuti a Nicosia, erano dipendenti comunali, anche se il padre era ormai in pensione. Non erano vaccinati. Quest’ultima, la serata del 17 agosto, aveva negato il suo assenso al ricovero e quando poi nella notte ha chiamato e i sanitari hanno provata a trasferirla in ospedale era troppo tardi. In casa rimane un’altra persona positiva al Covid, la moglie del signor Gioacchino e madre di Anna Maria. (Gds.it)



