New entry nella Nissa, imprenditore di Delia entra a far parte della compagine societaria

Sport 306

New entry nella Nissa, imprenditore di Delia entra a far parte della compagine societaria

Si tratta di Gaetano Barone. giovane imprenditore del settore arredamento che ha sposato il progetto della Nissa

Redazione

24 Luglio 2021 09:22

Importante ingresso societario nella Nissa, entra a fare parte della compagine societaria, Gaetano Barone di Delia, giovane imprenditore del settore arredamenti, esponente dell’azienda di famiglia fondata da Calogero Barone nel 1987 ed oggi guidata dai figli Alessia, Filippo e Gaetano. “Abbiamo sposato immediatamente il progetto perchè lo riteniamo vincente ed ambizioso. E’ guidato da un Presidente ed un gruppo dirigenziale che ha le idee chiare e lavora con grande determinazione ed efficacia. Ho già incontrato i dirigenti dell’Area Marketing e Comunicazione che mi hanno prospettato una progettualità notevole per la crescita del nostro business e di tutti gli sponsor che faranno parte del network. Sono certo che questo progetto sportivo, sociale ed economico che rappresenta un’intera Provincia, porterà dei risultati eccellenti non soltanto per i tifosi ma anche per tutti coloro che come me hanno deciso di investire nella Nissa”, ha concluso Gaetano Barone.



Importante ingresso societario nella Nissa, entra a fare parte della compagine societaria, Gaetano Barone di Delia, giovane imprenditore del settore arredamenti, esponente dell'azienda di famiglia fondata da Calogero Barone nel 1987 ed oggi guidata dai figli Alessia, Filippo e Gaetano. "Abbiamo sposato immediatamente il progetto perchè lo riteniamo vincente ed ambizioso. E' guidato da un Presidente ed un gruppo dirigenziale che ha le idee chiare e lavora con grande determinazione ed efficacia. Ho già incontrato i dirigenti dell'Area Marketing e Comunicazione che mi hanno prospettato una progettualità notevole per la crescita del nostro business e di tutti gli sponsor che faranno parte del network. Sono certo che questo progetto sportivo, sociale ed economico che rappresenta un'intera Provincia, porterà dei risultati eccellenti non soltanto per i tifosi ma anche per tutti coloro che come me hanno deciso di investire nella Nissa", ha concluso Gaetano Barone.

Ti potrebbero interessare