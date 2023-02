Cronaca 614

Neopatentato ubriaco al volante finisce contro le auto in sosta: patente ritirata

A carico del ragazzo verrà inoltrata alla Procura della Repubblica comunicazione per il reato di guida in stato di ebbrezza

Redazione

Ubriaco e, per il codice della strada, neopatentato va a tutta velocità su viale San Bartolomeo alla Spezia, perde il controllo della macchina e si schianta contro le auto parcheggiate. Ha aspettato al posto di guida che arrivasse la Municipale che l’ha sottoposto all’etilometro. Il ragazzo, 21 anni residente alla Spezia, aveva un tasso alcolemico pari quasi a 2 g/l. In più gli agenti della Municipale hanno scoperto che aveva preso la patente da meno di tre anni, e quindi era sostanzialmente un neopatentato, categoria di persone per le quali il Codice della Strada non ammette nemmeno la fascia minima di tolleranza di 0,50 g/l.

A carico del ragazzo verrà inoltrata alla Procura della Repubblica comunicazione per il reato di guida in stato di ebbrezza, con la previsione delle pene dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da euro 1.500 a 6 mila euro, aumentate da un terzo alla metà in quanto neopatentato ed ulteriormente raddoppiate per aver causato incidente stradale. Per quanto riguarda la patente di guida, immediatamente ritirata durante i rilievi, gli verrà sospesa per un periodo minimo che va da uno a due anni, con previsione di raddoppio sia per aver causato incidente stradale, con un tasso alcolico superiore a 1,5 g/l, sia perché l’ auto che guidava non apparteneva a lui ma ad un terzo, estraneo al reato.

Il ragazzo dovrà inoltre sottoporsi alla visita medica disposta dalla Prefettura con l’ordinanza di sospensione del documento di guida, documento che, addirittura, gli potrebbe essere revocato dal Tribunale con la sentenza di condanna. Il punteggio della patente gli verrà azzerato, con il conseguente obbligo di sottoporsi nuovamente agli esami di idoneità tecnica alla guida.



