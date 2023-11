Cronaca 212

Neonato viene registrato dall'Agenzia delle Entrate come femminuccia e scoppia il caso

I genitori di Keoma hanno avuto sospeso anche il bonus maternità e l'assegno familiare

Redazione

15 Novembre 2023 11:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/neonato-viene-registrato-dallagenzia-delle-entrate-come-femminuccia-e-scoppia-il-caso Copia Link Condividi Notizia

Il piccolo Keoma è nato il 25 agosto all’ospedale Sant’Anna di Torino. Mamma Luana Pignocchino e papà Massimo felicissimi perché l’aspettavano da tempo. Ma due settimane dopo aver ricevuto il primo codice fiscale, ne arriva un secondo dall’Agenzia delle Entrate. Non ci hanno fatto caso: identico al primo, stessa serie, ma riportava alla voce “sesso” la lettera “F”. Ma chi avrebbe immaginato che dopo pochi giorni, all’Asl – che li aveva convocati col bimbo per fare il primo (obbligatorio) vaccino trivalente - dicessero: «Per il maschietto siamo a posto, la prossima settimana ricordate l’appuntamento per la femminuccia».

Silenzio. Poi: «Abbiamo solo un figlio, maschio». Corrono all’anagrafe decentrata di corso Racconigi, rappresentano il problema: «Ci hanno detto di andare alla struttura centrale in via della Consolata». Di corsa. «Non riescono a spiegare cosa sia potuto accadere, l’unica cosa certa è che il sant’Anna non c’entra nulla».

Motivo? «Di lì, dove io e il mio compagno abbiamo registrato Keoma, hanno rilasciato e trasmesso un solo atto di nascita. Per un maschietto». Dall’anagrafe hanno chiesto a Luana di scrivere una mail per illustrare il problema. Un indirizzo: nascite@comune.to.it e nulla più.

Intanto però l’Inps ha contattato la mamma di Keoma: avevano chiesto il bonus maternità (800 euro) e presentato le istanze per l’assegno familiare (180 euro al mese retroattivi da agosto e per 3 anni). «Ci hanno detto che sospendono tutto perché a loro risulta che esista solo una femminuccia, il nostro maschietto non c’è». Un disastro su tutti i fronti, ma la battuta, in attesa che qualcuno metta a posto questa storia, è diplomatica: «Magari un giorno decideremo di dare una sorellina a Keoma, ma lo lascino decidere a noi».



Il piccolo Keoma è nato il 25 agosto all'ospedale Sant'Anna di Torino. Mamma Luana Pignocchino e papà Massimo felicissimi perché l'aspettavano da tempo. Ma due settimane dopo aver ricevuto il primo codice fiscale, ne arriva un secondo dall'Agenzia delle Entrate. Non ci hanno fatto caso: identico al primo, stessa serie, ma riportava alla voce "sesso" la lettera "F". Ma chi avrebbe immaginato che dopo pochi giorni, all'Asl - che li aveva convocati col bimbo per fare il primo (obbligatorio) vaccino trivalente - dicessero: «Per il maschietto siamo a posto, la prossima settimana ricordate l'appuntamento per la femminuccia». Silenzio. Poi: «Abbiamo solo un figlio, maschio». Corrono all'anagrafe decentrata di corso Racconigi, rappresentano il problema: «Ci hanno detto di andare alla struttura centrale in via della Consolata». Di corsa. «Non riescono a spiegare cosa sia potuto accadere, l'unica cosa certa è che il sant'Anna non c'entra nulla». Motivo? «Di lì, dove io e il mio compagno abbiamo registrato Keoma, hanno rilasciato e trasmesso un solo atto di nascita. Per un maschietto». Dall'anagrafe hanno chiesto a Luana di scrivere una mail per illustrare il problema. Un indirizzo: nascite@comune.to.it e nulla più. Intanto però l'Inps ha contattato la mamma di Keoma: avevano chiesto il bonus maternità (800 euro) e presentato le istanze per l'assegno familiare (180 euro al mese retroattivi da agosto e per 3 anni). «Ci hanno detto che sospendono tutto perché a loro risulta che esista solo una femminuccia, il nostro maschietto non c'è». Un disastro su tutti i fronti, ma la battuta, in attesa che qualcuno metta a posto questa storia, è diplomatica: «Magari un giorno decideremo di dare una sorellina a Keoma, ma lo lascino decidere a noi».

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare