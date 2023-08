Cronaca 1298

Neonato si ustiona con l'acqua della pentola: ricoverato

Il piccolo è stato stabilizzato dai sanitari e portato con l'elisoccorso all'ospedale Meyer

Redazione

04 Agosto 2023 09:20 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/neonato-si-ustiona-con-lacqua-della-pentola-ricoverato Copia Link Condividi Notizia

Un neonato di 2 mesi è stato soccorso ieri sera dopo essere rimasto ustionato, probabilmente dall'acqua calda contenuta in una pentola. E' successo a Viareggio nella frazione di Torre del Lago, in via Galileo Galilei. Il piccolo è stato stabilizzato dai sanitari e portato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Meyer di Firenze. Sul posto è intervenuta anche un'automedica.



Un neonato di 2 mesi è stato soccorso ieri sera dopo essere rimasto ustionato, probabilmente dall'acqua calda contenuta in una pentola. E' successo a Viareggio nella frazione di Torre del Lago, in via Galileo Galilei. Il piccolo è stato stabilizzato dai sanitari e portato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale di Meyer di Firenze. Sul posto è intervenuta anche un'automedica.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare