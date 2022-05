Cronaca 1132

Neonato muore dopo il parto cesare a Enna: tre sanitari indagati

La madre è stata sottoposta a parto cesareo perché il bimbo aveva un peso superiore a 4 chili

Redazione

Tre sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Enna per la morte di un neonato, avvenuta ieri dopo un parto cesareo. È stato il padre del piccolo a presentare la denuncia. La madre, ricoverata il 2 maggio, è stata sottoposta a parto cesareo perché il bimbo aveva un peso superiore a 4 chili. Entrata in sala operatoria dopo le 11, alle 12,45 il padre ha appreso che il bimbo era morto. La Procura ha disposto l’autopsia, fissando per domani il conferimento dell’incarico all’anatomopatologo.



