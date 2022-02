Cronaca 147

Neonato con un'emorragia polmonare: disperato volo da Agrigento a Taormina

La gravità del caso ha reso necessario l’attivazione della catena di supporto prevista dall’Aeronautica Militare

Un volo d'urgenza per salvare la vita ad un neonato con un'emorragia polmonare. Un elicottero dell’82° Centro Csar (Combat Search And Rescue) di Trapani, è intervenuto questa mattina per soccorrere il piccolo venuto alla luce ieri e trasferendolo dall’ospedale di Agrigento a quello di Taormina per le cure necessarie.La gravità del caso ha reso necessario l’attivazione della catena di supporto prevista dall’Aeronautica Militare in caso di trasporto sanitario d’urgenza. L’equipaggio, pronto a intervenire con un elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala operativa del Rescue coordination center del Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (in provincia di Ferrara). Alle 8:10 il decollo da Birgi verso Agrigento, dove è arrivato alle 8.40.

Sono dunque iniziate le operazioni per consentire il trasporto del neonato a Taormina, dove è arrivato alle 10.45. Il piccolo è stato subito affidato alle cure dei medici dell'ospedale.(Gds.it)



