Neonato abbandonato per strada, sta bene. Rintracciata la madre, ha 29 anni

Cronaca 185

Il bambino è vivo grazie a un passante che lo ha notato e ha chiamato i soccorsi

Redazione

18 Ottobre 2023

Un neonato è stato trovato stamattina abbandonato per la strada a Osilo, nel nord Sardegna, nel Sassarese. Il bambino è vivo grazie a un passante che lo ha notato e ha chiamato i soccorsi. Un'ambulanza del 118 ha trasportato il piccolo all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove si trova ora sotto osservazione. Le sue condizioni di salute sarebbero buone. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Sassari.

È stata rintracciata la mamma: è una donna di 29 anni e si trova ora ricoverata nel reparto ginecologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri la donna ha partorito questa mattina all'alba nella sua stanza, nella casa di Osilo dove vive con i genitori e i nonni. Ha reciso da sola il cordone ombelicale, è uscita per strada e ha abbandonato il bimbo sotto un'auto parcheggiata. La nonna della giovane svegliata dal trambusto ha visto il neonato per strada e ha chiamato i soccorsi.



