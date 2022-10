Cronaca 298

Neonato abbandonato in un sacchetto di plastica in provincia di Trapani: il piccolo sta bene

Ora i carabinieri stanno cercando di capire come risalire alla madre del piccolo

Redazione

I carabinieri di Trapani hanno trovato un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica in una stradina sterrata a Paceco, nel trapanese, nei pressi della scuola elementare. I militari sono stati allertati da una telefonata e hanno inviato una pattuglia sul posto. Il bimbo era vivo. Avvisato il 118, è stato trasportato in ospedale dove si trova non in pericolo di vita. Ora i carabinieri stanno cercando di capire come risalire alla madre del piccolo, se è stato abbandonato da lei o se qualcuno ha aiutato la donna a disfarsi del bebè. Il piccolo era stato lasciato lungo una strada di campagna privata. A trovarlo è stato il proprietario dell’area, un contadino che stava andando a lavorare il suo terreno e che ha poi chiamato i carabinieri.

La zona non è trafficata e il ritrovamento è stato del tutto casuale, ma non si può escludere che chi ha abbandonato il piccolo sapesse che qualcuno sarebbe passato in quella strada di lì a poco. Certo è che se non fosse passato quel contadino che andava a lavorare, il bebé avrebbe avuto poche speranze di restare in vita. La zona infatti è molto isolata.Il neonato, al quale è stato tagliato il cordone ombelicale, era in un sacchetto di plastica aperto. Nel sacchetto c'era ancora la placenta, circostanza che fa pensare che la madre abbia partorito in casa.I carabinieri e i medici hanno voluto chiamarlo Francesco come il carabiniere che lo ha preso in braccio per prima, tenuto conto che oggi è anche San Francesco. Per risalire alla madre di stanno anche visionando le telecamere della zona. (LaSicilia.it)



