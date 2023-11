Cronaca 204

Neonata muore per un rigurgito: la procura dispone l'autopsia

La tragedia a Siculiana, nell'Agrigentino. Sul posto sono intervenuti medici e carabinieri

Redazione

Una neonata di due mesi sarebbe morta per un rigurgito. È accaduto ieri pomeriggio a Siculiana, nell’Agrigentino. La procura di Agrigento ha disposto il sequestro della salma che dovrà essere sottoposta ad autopsia. Sono intervenuti, oltre ai medici, anche i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Agrigento. I sanitari non hanno potuto far nulla per soccorrere la piccina.



