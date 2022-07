Attualita 320

Nelle Eolie super passerella di yacht: è arrivato anche quello del magnate americano Stan Kroenke

Si tratta del proprietario dell’Arsenal, club calcistico londinese che ha fatto la storia del calcio inglese

Redazione

Nelle Eolie super passerella di yacht. È arrivato anche quello del magnate americano Stan Kroenke, proprietario dell’Arsenal, club calcistico londinese che ha fatto la storia del calcio inglese. Così come è a Lipari lo yacht di Dan Snyder, l'altro magnate statunitense a cui appartiene il Washington Football Team della Nfl, il campionato di calcio Usa.

I grandi yacht provenienti da ogni parte del mondo, per mancanza di adeguate strutture portuali, restano ormeggiati nelle baie più belle dell’arcipelago eoliano. A Lipari Lady S., la barca lunga 93 metri di Snyder, ha gettato le ancore dietro l’isola. All’interno dello yacht campi di pallavolo, pallacanestro, badminton e un simulatore di golf. E poi il beach club con bagno turco, piscina di acqua fredda, teatro Imax ed eliporto. A Panarea, in rada, è ormeggiato Seanna di 65 metri. di Enos Stanley Kroenke, miliardario della Kroenke Sports & Entertainment, holding proprietaria dell’Arsenal. Sempre nella piccola isola delle Eolie, tra Dattilo e Spinazzola, è ormeggiato Siren di 74 metri. In rada anche Kinda, di 50 metri, lo yacht ecologico che può navigare anche in area protetta. È stato realizzato dal cantiere Tankoa con disegno di Francesco Paszkowski. Si basa sull’esperienza della propulsione ibrida di Bintador per fornire tre modalità di navigazione: diesel-meccanica, diesel-elettrico e full-electric. Selezionando la modalità di navigazione più appropriata è possibile ridurre i consumi di carburante, migliorare il comfort durante la navigazione notturna e allungare i tempi di lavoro degli impianti principali, in particolare dei generatori. La natura ecologica della propulsione ibrida consente all’armatore di accedere anche ad aree protette vietate ad altri yacht. (Gds.it)



