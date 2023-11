Attualita 403

Nella sala "Emanuela Loi" della Questura di Caltanissetta una conferenza su "Violenza di genere e nuovo codice rosso"

L’occasione rientra nell’ambito del più generale contesto di aggiornamento professionale disposto dal Questore Pinuccia Albertina Agnello

Redazione

“Violenza di genere e nuovo codice rosso”. Questa mattina nella sala Emanuela Loi della Questura di Caltanissetta, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, d.ssa Piera Anzalone, e il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, dr Luigi Lo Valvo, hanno tenuto una conferenza al personale della Questura e dei Commissariati di Gela e Niscemi addetto ai servizi operativi e investigativi concernenti i reati riconducibili al “codice rosso”. L’occasione odierna rientra nell’ambito del più generale contesto di aggiornamento professionale disposto dal Questore Pinuccia Albertina Agnello secondo le indicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, diramate dal Sig. Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Le relazioni dei due Magistrati, entrambi impegnati in prima linea anche sul fronte del femminicidio e di tutti i reati che vedono spesso vittima le donne, dai maltrattamenti in famiglia agli atti persecutori, ovvero il revenge porn e gli altri reati commessi online, ha consentito non solo l’approfondimento di tali tematiche, ma anche un diretto e concreto confronto tra gli operatori di polizia giudiziaria e i Magistrati, teso a perfezionare la necessaria sinergia tra i compiti demandati dal Codice ai due organi delle indagini.



