Nella Caltanissetta "verde e stellare" a noi contemporanea tra erbacce e pavimentazione irregolare

La denuncia di Italia nostra per il degrado registrato in via Lazio, lungo il marciapiede che costeggia il mercatino

Un anno fa scrissi la seguente nota. Nella Caltanissetta “verde e stellare” a noi contemporanea, in via Lazio, lungo il marciapiede che costeggia il muro che recinge il piccolo mercato di frutta e verdura della Coldiretti, mi sono imbattuto in un'imprevista e insidiosa espressione vegetale della natura. E qui non si tratta di erbe, di verdure fresche e commestibili, come quelle esposte, e in vendita, a pochi passi di distanza, bensì di cosiddette “erbacce”. Le selvatiche sebbene autoctone piante in questione, approfittando della mancata manutenzione, della sconnessione e della frattura della pavimentazione, qui vegetano floride e incontrollate. E alquanto infide per i passanti. Che altro dire? Al buon cuore dell’Amministrazione Comunale Nissena l’intervento di risanamento pavimentale.

A distanza di un anno la situazione è quella che si vede: pavimento del marciapiede nelle medesime condizioni di un anno fa; espressione vegetale della natura sempre più verde, sempre più rigogliosa, sempre più infida per i cittadini. E’ solo un esempio di cattiva manutenzione, ovviamente, tra i tanti – troppi! – che si possono riscontrare nella Caltanissetta “verde e stellare” nella quale abitiamo. Prof. Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia



