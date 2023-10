Cronaca 534

Nel Siracusano undicenne accoltellato da un coetaneo

A colpire l'undicenne, sarebbe stato un ragazzo di 12 anni, dopo un litigio per strada

Redazione

04 Ottobre 2023

Una lite degenera in accoltellamento a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. La vittima è un undicenne che è stato colpito alla nuca da un dodicenne. L'episodio è avvenuto nell’area di contrada Cicogna, alla periferia del borgo marinaro. Ad accorgersi dell'undicenne riverso per terra sanguinante è stato un passante che ha prestato le prime cure e allertato un'ambulanza. Il ragazzino è stato soccorso dai sanitari che lo hanno immediatamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è tenuto sotto osservazione dai medici.

Sul luogo dell'aggressione sono giunti anche i carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e proceduto agli interrogatori per ricostruire l'episodio. Secondo una prima ricostruzione, a colpire l'undicenne, sarebbe stato un ragazzo di 12 anni, dopo un litigio per strada. L'aggressione giunge a pochi giorni dall'episodio di violenza tra due automobilisti dopo un incidente stradale avvenuto nel rione della Pizzuta, una delle zone residenziali della città.



