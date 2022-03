Cronaca 267

Nel palermitano sequestrati generi alimentari a venditore ambulanti: saranno devoluti a una Onlus

Il venditore era sprovvisto della prevista autorizzazione amministrativa per l’esercizio ambulante

Redazione

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio a contrasto dell’abusivismo commerciale disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, i Finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno sequestrato oltre 60 casse contenenti frutta, verdura, uova, vino ed altri generi alimentari, nei confronti di un soggetto intento alla vendita ambulante su area pubblica nel Comune di Belmonte Mezzagno (PA). In particolare le Fiamme Gialle, durante il controllo hanno accertato che il venditore ambulante era sprovvisto della prevista autorizzazione amministrativa per l’esercizio ambulante (rilasciata dal Sindaco) necessaria per lo svolgimento dell’attività.

Pertanto il trasgressore e` stato segnalato all’autorità cittadina ai sensi della Legge Regionale n. 18/1995 (norme riguardanti il commercio su aree pubbliche) che prevede, oltre al sequestro ai fini della confisca della merce esposta alla vendita, una sanzione pecuniaria che va da un minimo di € 154 a un massimo di € 1.549. I generi alimentari sequestrati sono stati consegnati dai finanzieri al sindaco di Belmonte Mezzagno, per essere successivamente devoluti alla ONLUS “Missione di Speranza e Carità” di Biagio Conte.

Continua incessante l’azione di controllo economico del territorio da parte delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di garantire la legalità nelle fasi del commercio ambulante, soprattutto di generi alimentari, con lo scopo di tutelare la salute dei consumatori e nel contempo salvaguardare i venditori provvisti delle prescritte autorizzazioni che operano in maniera lecita.



