Attualita

Nel nisseno sono 14 i Comuni turistici, tra cui Caltanissetta. Amata: «Rafforziamo offerta insieme alle amministrazioni»

Complessivamente sono 291 le località individuate nell’Isola dall’Istituto nazionale di statistica

Redazione

L’assessore al Turismo Elvira Amata ha firmato il decreto che adotta l’elenco aggiornato dei Comuni turistici della Sicilia in base alla più recente classificazione compiuta dall’Istat. Complessivamente sono 291 le località individuate nell’Isola dall’Istituto nazionale di statistica. Nel nisseno i comuni sono 14: Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Gela, Mazzarino, Montedoro, Mussomeli, Riesi, San Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Sutera e Villalba.

«Si tratta di uno strumento di particolare rilevanza – spiega Amata – che consente ai Comuni che ne fanno parte di istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive. I proventi contribuiranno a promuovere i territori migliorandone l’attrattività turistica». «Sono certa che le azioni del governo Schifani condivise con le amministrazioni comunali e i risultati via via raggiunti – conclude Amata – concorreranno unitariamente a rafforzare l'offerta turistica complessiva dell'intero territorio regionale».



