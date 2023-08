Cronaca 882

Nel Messinese 48enne muore in seguito a un Tso: presentata denuncia dai familiari

L'uomo è rimasto sotto osservazione, poi è stato trasferito in psichitria, dove è deceduto l'indomani mattina

Redazione

A Galati Mamertino, in provincia di Messina, lo conoscevano tutti. Calogero Fabio, per tutti "Jerry", era un ex calciatore. Sposato e padre di una bambina, gestiva una piccola ferramenta nel paese oggi sotto choc per la sua morte. L'uomo sarebbe infatti deceduto in circostanze misteriose, la famiglia ha presentato una denuncia perché vuole venga fatta luce su ciò che è successo in ospedale dopo un Tso. Il trattamento sanitario obbligatorio sarebbe stato necessario perché il 48enne aveva rifiutato l'assistenza dei sanitari. Calogero Fabio avrebbe infatti manifestato un disagio psichico seguito da una forte crisi, opponendosi però al ricovero.

Dopo l'intervento dei carabinieri, il 118 lo aveva trasportato con codice giallo all'ospedale di Sant'Agata di Militello. L'uomo è rimasto sotto osservazione, poi è stato trasferito in psichitria, dove è deceduto l'indomani mattina. Secondo quanto riferito alla famiglia dei medici, al momento del ricovero in reparto le sue condizioni non erano preoccupanti: è stato presentato un esposto alla Procura di Patti ed è già stata disposta l'autopsia che potrà chiarire le cause del decesso.



