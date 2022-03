Eventi 519

Negli ospedali di Caltanissetta e Gela mimose in regalo a tutte le donne da parte degli infermieri

La professione infermieristica è ben rappresentata dalle donne: sono ben il 73%

Redazione

In onore della festa della donna l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta ha organizzato uno stand negli ospedali di Caltanissetta e Gela, dove verrà distribuita una mimosa a tutte le donne per sottolineare la loro importanza in tutti gli ambiti della vita da quello lavorativo a quello familiare e sociale. La fondatrice della infermieristica moderna Florance Nighingale, per sottolineare l’importanza delle donne, scriveva “Ogni donna, o quasi ogni donna, nel corso della propria vita, prima o poi deve farsi carico della salute di qualcuno.” La professione infermieristica è ben rappresentata dalle donne, infatti il 73% dellgli infermieri é donna.

In questi due anni di pandemia le abbiamo viste lavorare in prima linea non trascurando le proprie famiglie, i loro figli e mettendosi a disposizione degli ammalati giorno per giorno. Un impegno sottolineato dai media con la fotografia di un’infermiera che, straziata dal lavoro seduta per terra in un corridoio, era affranta nel pianto mentre si stringeva la testa. Oggi la festa della donna assume un aspetto ancora più importante infatti il giallo delle mimose richiama il giallo della bandiera Ucraina e noi vogliamo unirci a questo popolo per esprimergli la nostra solidarietà nella speranza che questa guerra finisca presto.

A tal proposito nel presidio di Gela, in onore al popolo ucraino, verrà distribuito un fiocco con due nastrini uno di colore giallo che richiama la mimosa uno di colore azzurro che richiama la speranza. Il consiglio delle professioni infermieristiche di caltanissetta è composto dal presidente Ivano Ferrara, dalla vice presidente La Greca Maria, dal segretario Vilardo Rosaria, dal tesoriere Di Fede Giuseppe e dai consiglieri: Agrò Vincenzo, Scibbetta Giuseppe, Cammarata Roberto, Morgana Daniele, Di Prima Pietro, Romano Luigi, Amato Concetta, Ietro Angelo, Iacona Giuseppe e Vinci Roberto.

Il presidente dott. Ferrara Ivano ringrazia tutti i componenti del consiglio direttivo dell’ordine che a vario titolo si sono impegnati per realizzare questa iniziativa e a nome dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Caltanissetta rivolge un augurio a tutte le donne in particolare a quelle ucraine che oggi hanno bisogno di maggior sostegno. Inoltre ringrazia il management dell’ASP di Caltanissetta per aver concesso i locali per questa iniziativa.



