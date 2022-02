Navi russe attraversano il canale di Sicilia, sale la tensione per la crisi ucraina

Navi russe attraversano il canale di Sicilia, sale la tensione per la crisi ucraina

Un gruppo navale russo ha attraversato il canale di Sicilia nell'ambito di annunciate esercitazioni

Redazione

Duro scontro Washington-Mosca nella prima riunione del consiglio di sicurezza dell’Onu dedicata alla temuta minaccia di un’invasione russa in Ucraina. Un’iniziativa americana che la Russia ha tentato vanamente di bloccare con un voto procedurale che ha riscosso soltanto il sostegno della Cina, sempre allineata col Cremlino al Palazzo di Vetro. Nelle stesse ore un gruppo navale russo attraversava il canale di Sicilia nell’ambito di annunciate esercitazioni navali nel Mediterraneo, suscitando qualche preoccupazione. Ma lo Stato Maggiore della Difesa ha rassicurato che «la formazione sta effettuando un transito in acque internazionali e non viola la sovranità degli Stati rivieraschi», aggiungendo che la Nato continua a seguire la navigazione del gruppo navale sin dalla partenza ed escludendo «comportamenti o volontà escalatorie» da parte dell’Alleanza e della formazione navale russa.(Gds.it)



