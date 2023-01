Cronaca 421

Naufrago per 24 giorni nel Mar dei Caraibi sopravvive mangiando ketchup, aglio in polvere e dadi da brodo

Elvis Francois, un domenicano di 47 anni, è sopravvissuto più di tre settimane nel Mar dei Caraibi prima di essere salvato dalla marina colombiana

Redazione

Un uomo di 47 anni è sopravvissuto 24 giorni nel Mar dei Caraibi su una barca con solo una bottiglia di ketchup, aglio in polvere e cubetti per il brodo disponibili da mangiare. È stato salvato dalla Marina colombiana. 24 giorni da solo contro natura. Elvis Francois, un domenicano di 47 anni, è sopravvissuto più di tre settimane nel Mar dei Caraibi prima di essere salvato dalla marina colombiana, riferisce BFM TV. Sulla sua barca, il naufrago aveva solo tre ingredienti "una bottiglia di ketchup, aglio in polvere e cubetti per il brodo". "Ho mescolato tutto con acqua per sopravvivere per circa 24 giorni", ha raccontato il naufrago in un video diffuso dalla Marina colombiana. "Il 15 gennaio ho visto passare un aereo. Avevo uno specchio e ho iniziato a mandare segnali" con il riflesso del sole, "quando l'ho visto passare due volte ho capito che 'mi avevano visto', ha raccontato.

L'uomo è stato infine salvato dalla marina colombiana e da una nave mercantile. Il sopravvissuto era stato "portato dalla corrente al largo" a causa delle cattive condizioni meteorologiche lo scorso dicembre, dopo essere salpato con una barca a vela davanti al porto di Saint-Martin, un'isola nel nord-est delle Indie Occidentali, racconta in un comunicato la Marina colombiana ripresa da diversi media."Senza alcuna conoscenza della navigazione, era perso e disorientato in mare, i suoi sforzi per manovrare la barca e le attrezzature a bordo sono stati inutili", aggiunge una fonte della marina. Il domenicano aveva tentato di telefonare con il telefono della barca, invano. Non c'era rete. "Non potevo fare altro che sedermi e aspettare... 24 giorni lontano dalla terra, senza nessuno con cui parlare, senza idea di cosa fare o dove fossi. È stato difficile, per momenti ho perso la speranza, ho pensato alla mia famiglia", ha detto nel video. Alla fine, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato consegnato ai servizi di immigrazione colombiani, in modo che potessero organizzare il suo ritorno in Dominica,



© Riproduzione riservata

