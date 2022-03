Natalya a Caltanissetta attende i suoi familiari: "Russia e Ucraina erano le mie nazioni, non credevo sarebbe scoppiata la guerra"

Natalya a Caltanissetta attende i suoi familiari: "Russia e Ucraina erano le mie nazioni, non credevo sarebbe scoppiata la guerra"

A Caltanissetta la chiesa ortodossa si sta muovendo per inviare dei pullman e aiutare i profughi. La testimonianza di un'ucraina nell'intervista di Rita Cinardi

Natalya Strygunova vive a Caltanissetta da 10 anni, dopo avere sposato un italiano. Viene da Kharkiv in Ucraina e anche lei, come tanti, sta vivendo a distanza il dramma della guerra. Alcuni suoi familiari stanno cercando di raggiungerla qui a Caltanissetta ma il padre e la madre hanno deciso di restare, nonostante i bombardamenti. Al microfono di Rita Cinardi ci racconta queste ore così drammatiche e l’impegno della chiesa Ortodossa, presente qui a Caltanissetta, per fare arrivare i profughi ucraini.



