Natale in rosa a Caltanissetta, la terza edizione dell'evento è pronta a partire

Gli spartiti dei Tr3 Qu4rti Ensamble sono pronti per essere aperti stasera alle 19.30 davanti l’altare della Cattedrale

Redazione

La terza edizione di Natale in Rosa sta finalmente per partire. Gli spartiti dei Tr3 Qu4rti Ensamble sono pronti per essere aperti stasera alle ore 19.30 davanti l’altare della Cattedrale di Caltanissetta Santa Maria La Nova.

Un grande appuntamento sempre più apprezzato dalla città che partecipa numerosa non soltanto in presenza (dove il numero per esigenze legate al contenimento della Pandemia da Covid 19) ma anche attraverso i canali social. Sarà possibile seguire il concerto nella pagina Facebook de “Il Fatto Nisseno” e “Natale in Rosa”.

Tr3Qu4rti Ensemble è un gruppo composto dalla voce di Alessandro Pistone, la voce e il violino di Laura Gallo, l’arpa di Brenda Piscopo e il violoncello di Laura Verde. L’intero evento è finanziato da imprenditori privati che hanno scelto di “regalare” alla città 4 appuntamenti di cultura e di intrattenimento di alta qualità. Si tratta del Main sponsor DLF e del suo amministratore delegato Delfino La Ferla con la partnership di Giemmeauto di Carmelo Giarratana e Ivan Mosca. Soddisfatti per l’entusiasmo già mostrato in città sono i promotori Tiziano Lamarca, Marco Tumminelli e Marco Maira che invitano a non perdere nessuno degli appuntamenti in calendario. I musicisti inizieranno la loro esibizione alle ore 19.30 di venerdì 10 dicembre 2021.(Foti archivio)



