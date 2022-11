Eventi 453

"Natale in Rosa" a Caltanissetta: ecco le date dei concerti

I concerti si terranno nelle parrocchie Regina Pacis, San Paolo e Sant'Agata

Redazione

Finalmente sono state svelate le date che accompagneranno il “Natale in Rosa” a Caltanissetta. La kermesse, arrivata alla sua quarta edizione, è nata dall’idea dei privati cittadini Tiziano La Marca, Marco Maira, Marco Tumminelli, per arricchire di “bellezza” la città. E, per farlo, hanno scelto di utilizzare le chiese di Caltanissetta come location d’eccezione e portare al loro interno l’armonia della musica interpretata da musicisti, cantanti solisti o in coro. Il tutto accompagnato da luminarie artistiche che all’esterno delle chiese, nelle facciate, riproducevano immagini sacre, e all’interno sfumavano verso tonalità che dal blu scorrevano fino a quelle del rosa e del viola per trasmettere un’atmosfera rilassante.

Tutto per poter predisporre mente e corpo a un’atmosfera di gioia, assolutamente priva di ansia e poter condurre lo spettatore ad accogliere il vero significato del Natale. Per i primi anni l’organizzazione ha scelto di promuovere l’evento valorizzando le chiese del centro storico e inaugurando la kermesse alla cattedrale Santa Maria La Nova. Una scelta valutata non soltanto perché la Madonna è stata la prima patrona di Caltanissetta ma anche perché Lei, in quanto donna, rappresenta il simbolo della Sacra Maternità. Dopo aver restituito vigore al cuore pulsante della città, però, gli organizzatori hanno pensato di dare spazio anche alle chiese “della periferia” perché un organismo sano e vivente funziona se sono attive tutte le sue ramificazioni. Ed ecco che quest’anno saranno accolti, grazie alla disponibilità della Diocesi di Caltanissetta e dei presbiteri delle parrocchie, le chiese Regina Pacis e San Paolo.

Un’altra riconferma è quella di aver utilizzato esclusivamente sponsor privati senza attingere ad alcun contributo pubblico. Ciò mostra come la città ha voglia di bellezza, desidera poter vivere momenti di gioia e condivisione senza dover necessariamente attendere la programmazione degli enti pubblici. Hanno sostenuto l’iniziativa di Natale in Rosa 2022 DLF Macchine & Servizi, P.M.A., Primaquinta, Giemmeauto, Verde Amico e media partner Il Fatto Nisseno con streaming video. Gli spettacoli, infatti, si potranno vedere sia in presenza (fino a esaurimento posti) sia attraverso i canali social di Natale in Rosa e Il Fatto Nisseno. Un appuntamento seguitissimo da molti nisseni e non soltanto residenti a Caltanissetta. Attraverso la diretta Facebook, infatti, sono arrivati messaggi di apprezzamento e stima anche dagli Stati Uniti d’America. Una dimostrazione del fatto che l’arte, la bellezza e la musica non ha confini.

A seguire le date degli spettacoli di Natale in Rosa:

10 Dicembre 2022 nella Chiesa Regina Pacis con Giorgia Anzalone trio

18 Dicembre 2022 nella Chiesa San Paolo con Amarte & Mast 79 di V. Costa e M. Rizza

6 Gennaio 2023 nella Chiesa Sant’Agata con Roberta Zitelli duo

Gli organizzatori, infine, avvisano il pubblico che stanno lavorando per poter pianificare un ulteriore appuntamento oltre a quelli già annunciati. Un'aspettativa che gli spettatori auspicano sia realizzata.



