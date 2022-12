Eventi 211

Natale in Rosa 2022 a Caltanissetta: domenica a San Paolo il secondo appuntamento con Amarte & Mast 79

All'interno della chiesa è prevista l'esibizione degli allievi della Mast 79 e Amarte

Redazione

Dopo il grande successo della prima serata di “Natale in Rosa 2022”, la quarta edizione della kermesse musicale torna a riecheggiare con la sua musica. Il nuovo appuntamento è previsto per questa domenica, 18 dicembre 2022, nella parrocchia di San Paolo. Ad intrattenere gli spettatori dalle panche della chiesa nissena e dietro gli schermi dei loro dispositivi con la diretta streaming che si potrà seguire dalle pagine Facebook del media partner “Il Fatto Nisseno”, saranno gli allievi della Mast 79 e Amarte.

Dalle ore 19.30 il coro inizierà con il suo repertorio di musica sacra e popolare, tutta ispirata al messaggio natalizio che invita alla gioia, alla speranza, alla prospettiva di costruire un futuro migliore per sé stessi e per chi ci circonda. Una scelta assolutamente in linea con l’idea che anni fa ha spinto Tiziano La Marca, Marco Maira e Marco Tumminelli a progettare questa rassegna musicale all’interno dei luoghi sacri della città. Un’impresa portata avanti, nelle sue 4 edizioni, esclusivamente con contributi privati di imprese, attività commerciali e associazioni culturali che hanno voluto donare ai propri concittadini 4 appuntamenti all’insegna della bellezza. Quest’anno hanno sposato l’idea di “Natale in Rosa”, augurando “Buone Feste” con una differente modalità rispetto a quella tradizionale: DLF Macchine & Servizi, P.M.A., Primaquinta, Giemmeauto, Natural Belle e Verde Amico.

La Natività come l’auspicio di una nuova rinascita, la maternità come “femminino sacro” che indica la donna come archetipo da cui trassero vita quasi tutte le religioni esistenti nel mondo, la musica come forma d’arte e di cultura che ispira bellezza e amore. Tutti concetti che oscillano tra l’intrattenimento e la riflessione per offrire allo spettatore un momento di incontro con ciò che lo circonda e di confronto interiore.

A raccogliere il testimone di Giorgia Anzalone e Roberto Macrì, cantante e musicista che hanno aperto questa edizione la scorsa domenica nella chiesa Regina Pacis, è un coro che già nella formazione racconta il concetto di “incontro”, “emozione” e “fratellanza”. I 25 allievi della scuola Mast79 di Caltanissetta, diretta da Mariangela Rizza, condivideranno il concerto con altrettanti giovani artisti provenienti da una scuola di Catanzaro “Amarte” di Valentina Costa.

I brani verranno eseguiti accompagnati da una base, a cappella e in acustico con l’accompagnamento di musicisti al pianoforte, alla chitarra, al flauto e al violino. Domenica 18 dicembre si potranno apprezzare le interpretazioni di Astro del Ciel, Così Vicini (Come d’incanto), Che sia Benedetta, Il Mondo che Vorrei Così celeste, Quando (Neri per Caso), Se (Nuovo Cinema Paradiso), È la notte di Natale, Rise up, Someday at Christmas, Oceans (Hillsong United), Imagine, Amen, Carol of Christmas Bells e Hallelujah.

All’esterno della chiesa che si trova in via Don Minzoni, come sempre, ci sarà il richiamo visivo dell’illuminazione architetturale curata dal light designer Tiziano La Marca con immagini della Sacra Famiglia e della Natività. Un appuntamento assolutamente da non perdere se si desidera immergersi nella vera essenza dello spirito natalizio. L’ingresso nella chiesa di San Paolo è libero e gratuito fino a esaurimento posti. La diretta streaming sulla pagina Facebook del Fatto Nisseno sarà liberamente visibile già dalle 19.30 di domenica 18 dicembre 2022.



