Natale all'Hospice di San Cataldo: il Joy's Chorus si esibisce per allietare pazienti, familiari e personale

Il Joy’s Chorus ha accolto l’invito della Samot Onlus esibendosi gratuitamente alla presenza dello staff dell’Hospice coordinato dal Dott. Giuseppe Mulè

Redazione

Ieri 12 dicembre 2022, in vista del Natale, pazienti, familiari e operatori dell’Hospice di San Cataldo hanno assistito alla performance del coro gospel Joy’s Chorus diretto dal maestro Raimondo Capizzi. Il momento musicale è stato organizzato dalla Samot Onlus che da oltre 35 anni assiste i malati affetti da patologie cronico-degenerative in fase avanzata e le loro famiglie erogando un servizio di Cure Palliative Domiciliari nella Regione Siciliana. Il valore del prendersi cura passa anche attraverso iniziative di questo tipo che rappresentano linfa vitale, collante indispensabile che stringe assieme personale medico e sanitario, volontari, pazienti e familiari regalando momenti di aggregazione e di gioia comune. Il Joy’s Chorus ha accolto l’invito della Samot Onlus esibendosi gratuitamente alla presenza dello staff dell’Hospice coordinato dal Dott. Giuseppe Mulè, di familiari e pazienti e dello staff della sede operativa della Samot di Caltanissetta. Il maestro sancataldese Raimondo Capizzi nonostante il lavoro e lo studio che lo portano a viaggiare intensamente trova sempre il tempo e lo spazio per la solidarietà. Così il maestro: "fare della musica un mezzo per il quale trasportare speranza e pace interiore, specialmente per chi è obbligato a stare in un letto d'ospedale a combattere per la vita. Noi facciamo il possibile per arrivare a e da chiunque, se una canzone di natale può risollevare l'animo dei nostri fratelli allora siamo pronti a farlo sempre"



