Natale a Gela, ecco il programma degli eventi: concerti, recital e feste per bambini

L'amministrazione comunale ha reso noto il programma degli appuntamenti che si concluderanno l'8 gennaio

Redazione

Al via il calendario degli eventi che animeranno la città per tutto il periodo delle festività natalizie. A darne notizia sono il Sindaco Lucio Greco, l’assessore allo sport,turismo e spettacoli Cristian Malluzzo e l’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano. “A Gela è Natale 2021” ha preso il via già nei giorni scorsi con la musica in filodiffusione lungo Corso Vittorio Emanuele a cura dell’associazione Timagora (fino al 6 gennaio) e il galà di beneficenza di ieri sera al teatro Antidoto dell’ASD Choros. Ecco gli appuntamenti in programma:

18, 19, 23, 24, 31 dicembre “Babbo Natale in giro per la città” dalle 18 alle 21; 17 e 18 dicembre dalle ore 17,30 Christmas Music Village - Piazza Umberto I; 19 dicembre ore 20 Christmas Lullaby - Chiesa di San Giovanni a Macchitella; 20 dicembre ore 17,30 The Magical Christmas Village - Piazza Umberto I; 21 dicembre ore 20 In hoc Natali Gaudio - chiesa di San Francesco; 22 dicembre ore 17,30 Happy Christmas Happy Children - Piazza Umberto; Dal 23 dicembre al 6 gennaio dalle ore 18 alle ore 21 il presepe vivente Natale in Famiglia - chiesa di San Giacomo; 23 dicembre ore 19,30 Note di Natale - Piazza Umberto I; 29 dicembre ore 20 In hoc Natali Gaudio - chiesa di San Sebastiano; 3 gennaio ore 21 Gran Concerto lirico – sinfonico 2022 - teatro Eschilo; 5 gennaio ore 20 concerto dell’Epifania - chiesa del Rosario; 8 gennaio ore 20,30 recital “L’amore quello vero” - chiesa di Santa Lucia

Dal 15 al 24 dicembre alle ore 18 in tutti i quartieri “A nannareddra e carro di Babbo Natale”. A breve, inoltre, sarà allestito il mercatino di Natale in Piazza Umberto, dove, per i più piccoli, ci sarà la possibilità di fare la foto con Babbo Natale e consegnare la propria letterina. Le manifestazioni si svolgeranno per lo più all’aperto, con obbligo di mascherina. Quelle a teatro con posti assegnati, mascherina e green pass. Gli amministratori, però, si riservano di annullare tutto in qualsiasi momento, qualora l’emergenza Covid dovesse ulteriormente peggiorare.

“Avremmo voluto presentare il calendario nel corso di un’apposita conferenza stampa, con il coinvolgimento di tutte le associazioni e le realtà che hanno avuto il piacere di collaborare. Purtroppo, - affermano il Sindaco e gli assessori - la situazione dei contagi è di nuovo preoccupante, e ci ha costretto a ridimensionare le nostre aspettative e la nostra voglia di fare. Il nostro obiettivo è quello di animare la città, portare la magia delle feste in ogni via e in ogni quartiere, anche nelle periferie, per la gioia dei grandi ma soprattutto dei bambini”.



